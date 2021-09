Carmen Grebenișan și soțul ei au plecat în luna de miere. Ce destinație de lux au ales cei doi / VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Grebenișan și Alex Militaru au spus cel mai sincer ”DA” in fața ofițerului de stare civila in urma cu doua saptamani și se declara cei mai fericiți pe rețelele de socializare. In urma cu puțin timp, frumoasa influencerița le-a povestit fanilor, cum se ințelege, de fapt, cu soțul sau la doar cateva…

- Carmen Grebenișan și soțul ei, Alex Militaru, au hotarat sa-și lege destinele de curand, in fața ofițerului starii civile. Imediat dupa, cei doi au hotarat sa mearga intr-o locație de vis pentru luna de miere.

- Carmen Grebenișan s-a cununat cu iubitul ei Alex Militaru, la un an dupa ce a fost ceruta de soție. Fosta concurenta de la „Asia Express – Drumul Comorilor”, colega și prietena Alinei Ceușan, a imbracat o rchie superba la cea mai importanta zi din viața sa.

- Carmen Grebenișan, fosta concurenta de la „Asia Express” și una dintre cele mai apreciate influencerițe, s-a casatorit astazi civil, cu Alex Militaru, dupa aproape trei ani de relație. Cei doi se cunosc insa, de mai mulți ani.„MR&MRS MILITARU. #THEMILIS”, a scris Carmen Grebenișan pe contul de socializare,…

- Zi mare pentru Carmen Grebenișan, caci astazi va spune cel mai sincer ”DA”. Influecerița se marita cu jumatatea sa, Alex Militaru, astfel ca evenimentul a fost pregatit in cel mai mic detaliu. De asemenea, nuntașii vor fi nevoiți sa respecte un dress code, cei doi miri alegand culoare kaki pentru ținutele…

- Carmen Grebenișan se pregatește sa faca nunta cu logodnicul ei, Alex Militaru, dar recunoaște ca inca problemele in relație nu ii ocolesc nici acum. Deși nu are un motiv real, vloggerița a recunoscut ca este nervoasa pe partener atunci cand viseaza ca a inșelat-o. Nu i s-a intamplat doar o data, ci…

- Dupa aproximativ doi ani de relație, Carmen Grebenișan a anunțat pe Instagram ca se casatorește. Vedeta și Alex Militaru au stabilit și primele detalii despre eveniment, au fixat data nunții. Aceasta va avea loc chiar luna aceasta, pe 28 august. „Mai dureaza puțin pana invitațiile sunt gata, dar sa…

- Bat clopote de nunta in showbiz-ul romanesc! Cel mai așteptat eveniment se apropie cu pași repezi, tocmai de aceea, Carmen Grebenișan a pus la punct toate detalii nunții pe care o va face alaturi de Alex Militaru. Mai mult decat atat, acum, de dragul fanilor nerabdatori, vloggerița a spus și cum iși…