Carmen Grebenișan se poate declara o femeie implinita, mai ales in condițiile in care, in ultimul an, lucrurile au mers ca pe roate in viața ei. A pus bani deoparte, a reușit sa iși achiziționeze propria casa, a fost nașa, a avut o mulțime de proiecte și in toata aceasta perioada a preferat sa se concentreze pe parțile bune. Unde mai pui ca a planuit sa se casatoreasca și a stabilit toate detaliile despre ceremonia de poveste care urmeaza.