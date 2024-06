Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o desparțire dureroasa, Carmen Grebenișan demonstreaza ca exista viața și fericire dupa divorț! Influencerița clujeana a surprins pe toata lumea in urma cu trei luni cu anunțul divorțului de Alex Militaru, dar acum pare ca și-a gasit din nou fericirea in brațele unui nou iubit. CANCAN.RO a obținut…

- In urma cu cateva saptamani, influencerița clujeana Carmen Grebenișan și Alex Militaru șocau pe toata lumea cu anunțul lor de desparțire, mai ales ca cei doi pareau extrem de indragostiți și aveau numai cuvinte de lauda unul la adresa celuilalt.Alex Militaru și Carmen Grebenișan au fost casatoriți timp…

- Au trecut deja cateva saptamani de cand Carmen Grebenișan și Alex Militaru au anunțat ca s-au desparțit. Cei doi au plecat in vacanțe separat. Influencerița a fost impreuna cu Alina Ceușan in Tunisia, iar de cateva zile se afla in New York. Intre timp, Alex Militaru a ramas in Bali, acolo unde a plecat…

- Carmen Grebenișan a luat o decizie importanta dupa ce a anunțat desparțirea de Alex Militaru. Se pare ca intre cei doi nu mai e cale de impacare pentru ca frumoasa blondina tocmai s-a mutat din casa in care locuiau impreuna. Primele imagini cu apartamentul de lux in care sta Carmen Grebenișan.

- Carmen Grebenișan a facut un pas important dupa desparțire: și-a cumparat casa visurilor ei. Se muta din locul in care statea cu Alex Militaru, pentru a locui intr-un apartament de lux. Cat a costat bijuteria și cum a reușit sa il renoveze exact dupa gustul ei. Carmen Grebenișan se muta in casa noua…

- Carmen Grebenișan și Alex Militaru au surprins s pe toata lumea cu vestea divorțului. La scurt timp dupa ce influencerița a confirmat separarea de partenerul ei de viața, aceasta a postat și un mesaj in spațiul public. Iata ce mesaj a transmis vedeta, in urma cu puțin timp!