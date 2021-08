Stiri pe aceeasi tema

- S-a maritat Carmen Grebenișan. Ce rochie a purtat la cununie! Carmen Grebenișan s-a casatorit civil in weekend cu alesul ei, Alex Militaru. Tanara de 28 de ani, cunoscuta in mediul online ca influencer de moda, facand echipa cu prietena ei, Alina Ceușan, a facut cununia civila la Primaria sectorului…

- Carmen Grebenișan s-a cununat cu iubitul ei Alex Militaru, la un an dupa ce a fost ceruta de soție. Fosta concurenta de la „Asia Express – Drumul Comorilor”, colega și prietena Alinei Ceușan, a imbracat o rchie superba la cea mai importanta zi din viața sa.

- Denisa Hodișan și Flick incheie sezonul estival cu o mutare in casa noua. Cei doi amorezi au anunțat cu ceva timp in urma ca și-au achiziționat un apartament de lux, iar acum, dupa ce i-au trecut pragul, vedeta a facut și primele declarații, la Antena Stars, despre pasul cel mare.

- Cristian Boureanu și Laura Dinca au trait o frumoasa poveste de dragoste timp de 6 ani și toata lumea aștepta ca cei doi sa faca pasul cel mare. Afaceristul a facut primele declarații și a confirmat desparțirea. Reacția lui vine la cateva zile dupa ce Monica Tatoiu a lasat sa se ințeleaga ca aceștia…

- Raluca Dragoi iubește din nou! Deși foarte mulți dintre fanii sai nu se așteptau ca artista sa reușeasca sa-și mai gaseasca sufletul pereche dupa cele doua desparțiti care au marcat-o, vedete a aruncat bomba și a marturisit chiar la Antena Stars ca se iubește cu un barbat. Raluca a oferit detalii despre…

- Ieri, Alex Velea a cerut-o in casatorie pe Antonia. Astazi, cantareața face declarații despre momentul emoționant pe care l-a trait. Vorbește pentru prima oara și despre nunta cu barbatul pe care il iubește de opt ani de zile. „Suntem extrem de fericita ca a sosit acest moment, sunt inca șocata, inca…

- Alexandra Stan s-a casatorit in mare secret , in urma cu doua luni, iar cununia civila a fost oficiata de Elena Lasconi, primarița in Campulung Muscel și fosta prezentatoare TV. Acum, aceasta a facut primele declarații despre evenimentul care a avut loc pe 24 aprilie. Cununia civila a Alexandrei Stan…

- Oana Roman a facut primele declarații despre impacarea cu Marius Elisei. Vedeta de la Antena Stars a fost destul de reținuta in afirmații, insa le-a promis fanilor ei ca vor afla mai multe in emisiunea Mamici de Pitici cu Lipici. Printre altele, fiica lui Petre Roman a marturisit ca ea nu a trait niciodata…