Nervii, adrenalina și emoțiile concurenților din Asia Express au fost duse la extrem in cea mai recenta etapa a competiției. Vedetele au trecut prin clipe extreme in reality show-ul difuzat pe Antena 1 in lupta pentru prima imunitate a etapei. In timpul unei misiuni de scufundat, Carmen Grebenișan a trecut prin momente dure și a facut un atac de panica in clipa in care a realizat ca este cat pe ce sa se inece. ”Am tras apa in loc de aer. M-am speriat foarte, foarte tare și de acolo nu mai știu ce s-a intamplat, nu mai țin minte nimic. Nu mai știu cum am ajuns la mal, am facut atac de panica”.…