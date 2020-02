Stiri pe aceeasi tema

- Viscol și ninsoare pe mai multe drumuri naționale. In Moldova, pe Valea Prahovei și in centrul Transilvaniei, zapada s-a depus pe șosea. Din cauza carosabilului umed, in județul Vaslui un tir s-a rasturnat pe marginea drumului. La munte este iarna in toata regula, iar in munții Fagaraș riscul de avalanșa…

- In noaptea de 28 spre 29 decembrie, a nins ca-n povesti in judetul Suceava, dar pe sosele s-a circulat ca-n filmele de groaza. Patru masini au ajuns in santul de pe marginea DN 17, iar un TIR a derapat si a blocat drumul. Administratorul DN 29 Suceava – Botosani a fost amendat pentru ca nu [...]

- Mai multi localnici au intervenit pana la sosirea pompierilor la incendiul izbucnit joi seara la grajdurile fostului CAP din satul Chiliseni, comuna Udesti, doi dintre ei reusind sa-l scoata pe barbatul din interior, pe un geam, din pacate fara ca acesta sa mai poata fi salvat. Dupa cum am aratat ...

- Mirabela Dauer este una dintre cele mai apreciate și iubiteartiste din Romania. Mereu cu zambetul pe buze și intr-o forma de invidiat,puțini sunt cei care știu drama pe care o ascunde aceasta. Artista a fost casatorita cu Traian Popovici, iar impreuna au avut un baiat, care in cele din urma a ajuns…

- Clipe de cosmar, pentru o celebra artista. Cantareata de muzica populara povesteste ca a trecut prin momente de groaza, din cauza barbatului pe care-l iubea. Artista ar fi fost scoasa in miez de noapte afara din casa, stransa de gat si amenintata cu moartea. Si acestea sunt doar o parte din episoadele…

- Oamenii care locuiesc in blocul groazei din Timișoara ar putea ramane fara mobila sau haine. Specialistii incep astazi decontaminarea in blocul groazei, proces care ar putea presupune distrugerea tuturor...

- Jeni, o femeie in varsta de 30 de ani, mama a șase copii, traiește o adevarata drama. Injunghiata, amenintata cu moartea si terorizata de tatal copiilor, mama Jeni traieste cu frica-n san, pentru ca barbatul ar putea veni peste ea, in orice clipa, si o tragedie s-ar putea intampla. Asa cum s-a intamplat…