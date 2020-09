Carmen Grebenișan a primit un diagnostic neașteptat din partea medicilor. De ce suferă vedeta Carmen Grebenișan are o problema de sanatate de care nimeni nu știa pana acum. Frumoasa vedeta are o viața activa pe rețelele de socializare și, așa cum și-a obișnuit fanii sa le impartașeasca fel de fel de lucruri din viața sa, a facut , de curand, o destainuire printr-un Insta Story legata de probeleme de sanatate cu care se confrunta. Citește gratuit ediția de septembrie a revistei Unica. O gasești AICI Carmen a fost diagnosticata cu gastrita cronica, boala aparuta in urma infecției cu Helicobacter pylori, bacterie care este, printre altele, responsabila și de apariția cancerului gastric. Afecțiunea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

