CARMEN, EA ESTE PRIMA BLONDĂ A ȚĂRII! Atat de timorați se dovedesc inca ”marii barbați de stat” liberali de ”personalitatea dulapului nemțesc”, incat nici bancuri cu ”Alinuța” nu iși mai șușotesc intre ei! Astfel ca, din punct de vedere al impunerii propriei hegemonii la varful Partidului Național Liberal și chiar a Guvernului deopotriva, strategia de ”legendare” a Alinei Gorghiu drept ”adevarata prima […] The post CARMEN, EA ESTE PRIMA BLONDA A ȚARII! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

