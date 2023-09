Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua este o femeie implinita avand o cariera de succes in industria muzicala, dar și o familie frumoasa alaturi de Marian Corcheș. Aceasta se bucura de cadouri din partea persoanei iubite și impartașește momentele frumoase pe rețelele de socializare. Iata cum a surprins-o barbatul de…

- Carmen de la Salciua și soțul ei, Marian Corcheș traiesc o poveste de dragoste, așa cum vezi doar in basme. Cei doi se sprijina și se iubesc necondiționat, iar declarațiile sunt la ordinea zilei in cuplul lor. De data aceasta, barbatul i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- ”Primarița de fier a Clujului” a sarbatorit implinirea varstei de 50 de ani, iar artiștii Ardealului au onorat invitația. Au participat oameni politici, rude, prieteni apropiați, dar și artiști precum Tinu Vereșezan sau Carmen de la Salciua. Artista a fost impresionata de cele pregatite de primarița…

- Una dintre cele mai indragite artiste din Romania este pregatita sa devina mama! Are planurile bine puse la punct! Carmen de la Salciua și soțul sau, Marian Corcheș traiesc o frumoasa poveste de dragoste de aproape doi ani. Dupa ce,cantareața a primit un inel in valoare de mii de euro, iar evenimentul…

- Este zi de sarbatoare in familia lui Carmen de la Salciua și asta pentru ca soțul ei iși sarbatorește ziua de naștere. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, artista a facut o postare pe rețelele personale de socializare. Iata ce mesaj emoționant i-a transmis cantareața lui Marian Corcheș!

- Carmen de la Salciua are inca un vis neimplinit, deși are succes atat in plan profesional, cat și in cel personal. Vedeta este casatorita și traiește o frumoasa poveste de iubire, insa exista ceva care o poate face fericita, cu adevarat.

- Bianca Avram iubește din nou! Dovada ca femeia este foarte fericita acum și l-a dat uitarii pe Marian Corcheș, soțul lui Carmen de la Salciua. Se pare ca aceasta și-a revenit dupa divorțul dureros de fostul ei soț și acum a inceput o noua relație alaturi de altcineva. Iata cum s-a afișat pe rețelele…

- Carmen de la Salciua se mandrește cu familia ei frumoasa și se pozeaza cu membrii acesteia ori de cate ori are ocazia. Ei bine, artista a postat recent o imagine emoționanta alaturi de bunica ei, dar și un mesaj cu adevarat special. Iata ce a pus cantareața pe rețelele sale personale de socializare!