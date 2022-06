Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Nelu Popa, saxofonistul lui Carmen de la Salciua a marturisit ca el, artista, iubitul vedetei, Marian Corcheș, dar și un alt barbat au fost la un pas de moarte, in Ungaria. Ce s-a intamplat in timp ce aceștia se intorceau de la un concert.

- Vladuța Lupau și Carmen de la Salciua se bucura de o popularitate fabuloasa printre artistele de muzica populara de pe meleagurile autohtone. Cele doua au caștiguri foarte mari, mai ca s-ar putea duela in incasari.

- Carmen de la Salciua investește in Alba Iulia: “Afacerea e pe numele iubitului. Am insistat sa fie la standarde ridicate” Carmen de la Salciua investește in Alba Iulia: “Afacerea e pe numele iubitului. Am insistat sa fie la standarde ridicate” Carmen de la Salciua pare sa treaca printr-o perioada cat…

- Carmen de la Salciua s-a logodit cu Marian Corcheș la inceputul lunii aprilie și deja știe cand va avea loc cununia religioasa și nunta. Artista și logodnicul ei se grabesc sa-și uneasca destinele in fața lui Dumnezeu, dar marea petrecere mai poate aștepta.

- Carmen de la Salciua a trecut prin momente cumplite in urma cu doar cațiva ani, mai exact la inceputul carierei sale. Cantareața a marturisit ca a fost amenințata cu un cuțit in timpul unui concert.

- Carmen de la Salciua a spus marele ”Da!” chiar ieri, atunci cand partenerul ei de viața, Marian Corcheș, i-a pus intrebarea cea mai importanta. Ei bine, internauții au reușit sa o scoata din minți astazi pe celebra cantareața. Iata de ce a rabufnit inca de la primele ore ale dimineții, pe Instagram!

- Carmen de la Salciua a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Marian Corcheș. Artista a spus marele "DA" la Dubai, iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. Iata cum a reacționat cantareața!

- Carmen de la Salciua traiește de cateva luni o poveste de dragoste alaturi de Marian Corcheș, barbatul care o face cea mai fericita. Cei doi nu ezita sa se fotografieze in ipostaze tandre, așa cum au facut-o și recent.