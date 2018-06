Decizia lui Carmen de la Salciua și Culița Sterp de a merge pe drumuri separate a luat prin surprindere pe toata lumea. Iar, acum, cei doi au explicat și motivele care au dus la desparțire. (Cele mai bune oferte laptopuri) Pareau cuplul perfect, atat pe scena cat și in viața reala. Insa Carmen de la […] The post Carmen de la Salciua și Culița Sterp, primele declarații dupa ce s-a aflat ca divorțeaza appeared first on Cancan.ro .