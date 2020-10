Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua iubește din nou dupa desparțirea de Culița Sterp? Cantareața și-a pus admiratorii pe ganduri printr-un mesaj controversat, mulți dintre ei intrebandu-se daca nu cumva celebra manelista are un nou iubit!

- Carmen de la Salciua a ajuns pe mainile medicilor, din nou! Frumoasa cantareața și-a anunțat fanii de pe rețelele de socializare ca a trecut printr-o procedura, totul pentru a-și menține silueta. Iata despre ce este vorba!

- Carmen de la Salciua nu s-a ascuns niciodata cand a venit vorba de operațiile estetice, insa iata ca de data aceasta a reușit sa faca o gafa uriașa, dupa ce și-a editat prea mult o fotografie. Cum s-a facut vedeta de ras pe internet!

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai apreciate cantarețe de la noi, insa puțini știu ca artista are o relație speciala cu mama sa. Vedeta a lansat recent o noua piesa despre cea care i-a dat viața, spunand astfel ca ar renunța la tot, doar pentru a o avea mereu alaturi!

- Katy Perry a postat prima sa fotografie dupa momentul in care a nascut. Artista este imbracata lejer, intr-o butiera și niște pantaloni comozi, iar parul este facut, conform spuselor artistei, de designerul „oboseala”. Cantareața a adus pe lume o fetița care va poarta numele de Daisy Dove.

- Carmen de la Salciua și-a dezvaluit marele secret. Cantareața este una dintre cele mai talentate și frumoase cantarețe de la noi și ajunge mereu in trendingul de pe Youtube. Puțini dintre fanii ei știu ca artista a trecut prin numeroase transfarmari, varianta actuala fiind cea mai buna. Carmen de la…

- Cantareața in varsta de 32 de ani a ajuns din nou in centrul atenției, dupa ce a postat o fotografie cu ea pe Instagram. Ea s-a pozat intr-o pereche de colanți negri și o bluza mulata. Aceasta a optat pentru un look natural, cu parul ondulat. Vedeta a reușit sa slabeasca 50 de kg intr-un... View Article

- In ultima vreme, Adele s-a schimbat foarte mult. Cantareața britanica, in varsta de 32 de ani, a slabit enorm, iar fanii ei au recunoscut deja de numeroase ori ca abia o mai recunosc. Vedeta și-a șocat fanii cu o noua apariție, dupa ce a reușit sa slabeasca aproape 50 de kilograme. Ea s-a pozat intr-o...…