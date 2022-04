Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua traiește de cateva luni o poveste de dragoste alaturi de Marian Corcheș, barbatul care o face cea mai fericita. Cei doi nu ezita sa se fotografieze in ipostaze tandre, așa cum au facut-o și recent.

- Dupa ce ieri a anunțat ca e gravida, acum Malina Avasiloaie a mai anunțat o ”bomba”. Frumoasa cantareața și iubitul ei, Alin Gabor, urmeaza sa se casatoreasca. Evenimentul va avea loc in luna martie, atunci cand vor da și o petrecere in cinstea nunții și a faptului ca vor deveni parinți.

- Ziua Indragostiților nu putea sa treaca neobservata de Carmen de la Salciua și iubitul ei, iar cei doi și-au facut urari speciale in mediul online, dar și surprize care mai de care. Iata cum și-a așteptat artista partenerul acasa.

- Bianca Corcheș, fosta soție a iubitului lui Carmen de la Salciua, și-a refacut viața dupa divorțul de Marian Corcheș. Bianca Corcheș in exclusivitate la Antena Stars ca are o noua relație cu un alt barbat.

- Marian Corcheș, iubitul lui Carmen de la Salciua, e in sfarșit un barbat liber din punct de vedere legal, asta deoarece partenerul cantareței a divorțat de fosta lui soție, Bianca! Separarea s-a produs mai rapid decat s-ar fi așteptat, asta pentru ca barbatul a decis sa-și asume el vina și sa termine…

- Carmen de la Salciua și-a insoțit iubitul in instanța cu fosta soție. Bianca Corcheș a marurisit cum a decurs procesul, iar acum susține ca vrea sa faca partajul, chiar daca Marian Corcheș a atenționat-o ca nu este de acord și sa mearga sa-și ceara drepturile.

- Carmen de la Salciua traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Marian Corcheș. Artista a dezvaluit in exlusivitate pentru Antena Stars cat de fericita este in relație, iar in mediul online i-a facut partenerul ei o declarație de iubire emoționanta.

- Carmen de la Salciua traiește o frumoasa poveste de dragoste de cateva luni. Vedeta l-a cunoscut pe Marian Corcheș cu care la scurt timp s-a și mutat impreuna. Declarațiile exclusive ale vedetei, la Antena Stars, despre noua relație.