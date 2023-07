Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua are inca un vis neimplinit, deși are succes atat in plan profesional, cat și in cel personal. Vedeta este casatorita și traiește o frumoasa poveste de iubire, insa exista ceva care o poate face fericita, cu adevarat.

- Momentul s-a petrecut pe rețelele de socializare, in timpul unei sesiune de intrebari și raspunsuri pe care chiar artista a inițiat-o.Ea le-a promis fanilor ca va raspunde tuturor intrebarilor, iar unul dintre ei a intrebat-o ce simte ca lipsește din viața sa in acest moment.Vedeta n-a ocolit intrebarea,…

- Carmen de la Salciua se mandrește cu familia ei frumoasa și se pozeaza cu membrii acesteia ori de cate ori are ocazia. Ei bine, artista a postat recent o imagine emoționanta alaturi de bunica ei, dar și un mesaj cu adevarat special. Iata ce a pus cantareața pe rețelele sale personale de socializare!

- Trimiterea unui satelit din lemn in spațiu ar putea sa nu para o idee prea buna. La urma urmei, lemnul nu are cum sa fie la fel de durabil ca metalul, nu-i așa? Potrivit unui experiment condus de cercetatori de la bordul Stației Spațiale Internaționale, lemnul este surprinzator de rezistent in spațiul…

- In ultimele luni, Carmen de la Salciua le-a impartașit fanilor pasiunea ei pentru credința și a eliminat toate lucrurile care a considerat ca ii fac rau. Ei bine, pe lista acestora se afla și aplicația TikTok, folosita de milioane de romani. Artista a marturisit motivul pentru care a decis sa iși ștearga…

- Anda Adam și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare, asta dupa ce s-a afișat complet schimbata. Cantareața a decis schimbe look-ul, astfel ca a renunțat la parul scurt și s-a intors la cel scurt. Iata ce imagine a postat pe contul lui personal de Instagram!

- Leo Messi, 35 de ani, va fi titular in partida PSG - Ajaccio, vineri, ora 22:00, duel contand pentru runda #35 din Ligue 1. Messi a plecat in Arabia Saudita pentru a promova turismul din țara respectiva, fara acordul lui PSG, lipsind de la antrenamentul de lunea trecuta. In consecința, Leo a fost suspendat…

- Bianca Patrichi a ajuns in Romania, dupa ce, saptamana trecuta, a fost eliminata din competiția Survivor Romania 2023. Printre primele lucruri pe care le-a facut coregrafa, odata ajunsa pe meleagurile natale, a fost sa mearga la coafor. Ce schimbare de look a adoptat fosta Faimoasa. Ce schimbare de…