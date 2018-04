Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua si sotul ei, Culita Sterp, se bucura de aprecierea unui numar impresionant de fani si de un real succes, pe care l-au obtinut intr-un timp foarte scurt. Cei doi sunt foarte apreciati, dar si criticati. Satula de mesajele negative si jignitoare la adresa ei si a sotului, Carmen…

- Carmen de la Salciua este satula de toti cei care isi dau in fiecare zi cu parerea despre viata ei. Indragita artista a postat un mesaj taios pe Facebook la adresa celor care o critica. Carmen de la Salciua si sotul ei, Culita Sterp, se bucura de aprecierea unui numar impresionant de fani si de un real…

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, este foarte activa pe retelele sociale, unde publica deseori mesaje care contin sfaturi de viata si nu numai. Indragita artista, a postat un mesaj profund pe Facebook, unde vorbeste despre smerenie si credinta. Mai mult, artista…

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, este foarte activa pe retelele sociale, unde publica deseori mesaje care contin sfaturi de viata si nu numai. Indragita artista, a postat un mesaj profund pe Facebook, unde vorbeste despre smerenie si credinta. Mai mult, artista…

- Ups! Cumnatul lui Carmen de la Salciua a pațit-o! Și toate i se trag de la fratele sau celebru: Culița Sterp. Mai exact, artistul nu a ezitat sa faca publica o imagine in care fratele sau mai mic apare intr-o ipostaza in care nimeni nu iși dorește sa fie pe rețelele de socializare. Nu, nu […] The post…

- E frumoasa si iubita de fani dar, ca orice artist, are parte si de critici rautacioase. Pentru cei din urma, cantareata le-a transmis un mesaj. Carmen de la Salciua este fara doar si poate una dintre cele mai frumoase si apreciate artiste de muzica populara si de petrecere din Romania, iar succesul…

- Culița Sterp și Carmen de la Salciua, unul dintre cele mai iubite cupluri din muzica populara și de petrecere, au plecat impreuna spre locurile unde Mantuitorul s-a nascut, a propavaduit si a murit, dupa care s-a ridicat la ceruri. Intorși de doar doua zile din Germania, unde au susținut doua concerte,…