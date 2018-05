Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua și soțul ei, Culița Sterp, au fost, duminica, nași de cununie pentru un cuplu de prieteni. Diana și Vladut au decis sa-și uneasca destinele in fața lui Dumnezeu și au dorit ca artiștii sa le fie alaturi. Aceștia au acceptat fara sa clipeasca. Carmen de la Salciua a atras privirile…

- Carmen de la Salciua este satula de toți cei care isi dau in fiecare zi cu parerea despre viata ei. Indragita artista a postat un mesaj taios pe Facebook la adresa celor care o critica. Carmen de la Salciua și soțul ei, Culița Sterp, se bucura de aprecierea unui numar impresionant de fani și de […]…

- Carmen de la Salciua și Culița Sterp i-au dat o replica de toate zilele unui barbat care i-a insultat in comentariile unei poze. Prietenii virtuali s-au amuzat teribil, iar carcotașul nu a mai avut nimic de zis!

- Culița Sterp, unul dintre cei mai indragiți artiști de la noi, iși dorește cu ardoare sa devina tatic. Artistul traiește o frumoasa poveste de dragoste, de mai bine de doi ani, cu cantareața Carmen de la Salciua. In ultima vreme, Culița Sterp a declarat ca isi doreste un copil si nu este exclus sa auzim…

- Ups! Cumnatul lui Carmen de la Salciua a pațit-o! Și toate i se trag de la fratele sau celebru: Culița Sterp. Mai exact, artistul nu a ezitat sa faca publica o imagine in care fratele sau mai mic apare intr-o ipostaza in care nimeni nu iși dorește sa fie pe rețelele de socializare. Nu, nu […] The post…