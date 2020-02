Carmen de la Sălciua, mesaj tranșant pentru colegii de breaslă: „Răutatea nu primează, omul simte” Carmen de la Salciua este o femeie puternica, independenta și care nu s-a ferit niciodata sa spuna lucrurilor pe nume, indiferent de situație. Cea mai iubita și sexy cantareața de muzica de petrecere le da sfaturi despre viața celor care ii urmaresc activitatea pe rețelele de socializare, iar asta e doar unul dintre lucrurile cu care vedeta a reușit cu ușurința sa intre in sufletele tuturor celor care ii asculta melodiile. Lanseaza hit-uri pe banda rulanta, iar fiecare piesa pe care a lansat-o a ajuns in scurt timp pe locul 1 in Trending pe Youtube Romania, motiv pentru care a fost numita de presa… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

