Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Stephan Pelger s-a stins din viața a șocat intreaga lume mondena! In cursul zilei de ieri, unul dintre cei mai iubiți creatori de moda din Romania a fost gasit fara suflare in atelierul sau, dupa ce a decis sa iși inchie socotelile cu viața. Andreea Raicu a transmis un mesaj emoționant prin…

- Mirela Vaida s-a fotografiat recent in haine de doliu, dupa ce a suferit o pierdere imensa in familia sa. Un membru apropiat al familiei vedetei a decedat. Ce mesaj a transmis prezentatoarea TV in mediul online.

- Pe rețelele personale de socializare, Carmen de la Salciua a postat un mesaj sfașietor pentru Dana Roba, dupa ce make-up artista a fost mutilata cu un ciocan de soțul ei, Daniel Balaciu. Iata cum o susține frumoasa artista pe vedeta!

- Ozana Barabancea este o mama implinita. Cei doi copii, Andrew și Gloria o fac fericita și ei se ințeleg de minune. De ziua copilului, vedeta a postat mai multe fotografii cu aceștia, dar și un mesaj emoționant.

- E zi de sarbatoare in familia Andreei Popescu! Soțul ei, Rareș Cojoc, a implinit 34 de ani, iar vedeta a ținut sa transmita un mesaj emoționant tatalui copiilor ei, prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde este extrem de activa. Iata ce cuvinte emoționante i-a scris Andreea Popescu barbatului…

- Carmen de la Salciua a transmis un mesaj emoționant prin intermediul rețelelor de socializare, pentru cea care i-a dat viața. Mama cantareței iși aniverseaza astazi ziua de naștere iar fiica ei a avut grija sa ii transmita cateva cuvinte emoționante pentru a-i arata ca o iubește și o prețuiește.

- Andra Volos și Robert Lele sunt mai fericiți ca oricand. Cei doi formeaza un cuplu de doar cateva luni și sunt foarte indragostiți. Vedeta i-a facut o declarație emoționanta iubitului ei, chiar in mediul online.

- Este zi de sarbatoare in familia Biei Adam și asta pentru ca mama ei, Mikey, iși sabatorește ziua de naștere astazi. Cele doua au participat impreuna la America Express, pe Drumul Aurului, și au dat ce au avut mai bun pentru a ajunge cat mai departe in competiție, iar acum ele sarbatoresc impreuna zilele…