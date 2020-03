Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai bune voci de la noi a trecut printr-un adevarat coșmar in copilarie. Atunci cand avea cea mai mare nevoie de ambii parinți, aceștia au divorțat din cauza neințelegerilor, lucru care și-a pus amprenta asupra sa. Citește și: Carmen de la Salciua, la momentul adevarului!…

- Dupa ce au aparut mai multe zvonuri cum ca artista Carmen de la Salciua și Culița Sterp și-au spus din nou adio, iata ca acum apar informații noi in acest caz. Se pare ca vedeta a ajuns din nou in brațele fostului, iar barbatul are primele declarații.

- O vorba din popor spune ca „ciorba reincalzita nu mai are gust bun“, dar unii se impaca și dupa a șaptea desparțire sau chiar dupa divorț. Așa s-a intamplat și intre cuplul Carmen de la Salciua și Culița Sterp. Dupa mai multe certuri și impacari, apoi alte certuri și alte impacari, se pare ca povestea…

- Dupa ce s-au despartit si s-au impacat de cateva ori, Carmen de la Salciua și Culita Sterp au revenit la sentimente mai bune și sunt din nou impreuna, spre bucuria apropiaților, dar și a fanilor. Dupa ce „Regina Youtube-ului” a postat mai multe fotografii cu ea și Culița Sterp pe rețelele de socializare,…

- Carmen de la Salciua si Culita Sterp s-au impacat de curand, spre bucuria fanilor lor.. si, unde era mai potrivit sa Sarbatoreasca marea impacare daca nu undeva la munte. Asfel, imediat dupa Anul Nou, cei doi si-au facut bagajele si au zburat tocmai in Elvetia, la ski.

- Incurcate sunt caile iubirii, iar mulți nu mai reușesc sa le descalceasca! Culița Sterp și Carmen de la Salciua au devenit mai ceva ca Tom și Jerry, iar ultimele informații despre cei doi reflecta faptul ca nu mai sunt impreuna.

- Culița Sterp este unul dintre cele mai apreciați artiști de la noi din țara. Acesta este consacrat atat pentru vocea cu care ii incanta pe mii de oameni, dar și pentru relația tumultoasa pe care o are cu Carmen de la Salciua. Dupa ce s-au impacat din nou, cantarețul a fost surprins in mașina cu o alta…