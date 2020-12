Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a publicat prospectul tradus in limba romana la vaccinul anti-COVID, care a ajuns vineri in țara. Primele 10.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 au intrat vineri in tara prin Vama Nadlac 2. Sambata, 26 decembrie, vaccinurile vor ajunge la Institutul National…

- Primele 10.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 vor ajunge in Romania in 26 decembrie, a anuntat Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19. Premierul interimar Nicolae Ciuca a atras atentia ca infectarea cu coronavirus nu se opreste de Craciun si Anul…

- Romania este pregatita sa inceapa vaccinarea anti-COVID in 27 decembrie, alaturi de celelalte state UE, primele vaccinate urmand sa fie cadrele medicale din cele 10 spitale care au fost implicate de la inceput in tratarea pacientilor cu COVID-19, afirma autoritatile. Persoanele vaccinate vor primi…

- Agentia Americana pentru Medicamente (FDA) a publicat prima evaluare a vaccinului anti-Covid de la Moderna. Acesta este primul pas catre aprobarea acestui ser in Statele Unite. Citește și: LISTA deputatilor si senatorilor - Cum se impart pe judete si pe partide cele 465 de mandate/ DOCUMENT…

- Prima persoana din SUA care s-a vaccinat impotriva COVID-19 este o asistenta medicala din New York. Este vorba despre Sandra Lindsay, o asistenta de la terapie intensiva de la Long Island Jewish Medical Center, din Queens, New York, SUA. Ea a primit vaccinul in data de 14 decembrie, devenind prima persoana…

- Laboratoarele francez Sanofi si britanic GSK au anuntat vineri ca vaccinul lor impotriva covid-19 urmeaza sa fie gata abia la sfarsitul lui 2021, in urma unor rezultate mai putin bune decat sperau in primele teste clinice, relateaza AFP.

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump anunta ca livrarea vaccinului impotriva Covid-19 urmeaza sa inceapa saptamana viitoare, relateaza Reuters . Vaccinul impotriva Covid-19 va fi trimis lucratorilor din prima linie a crizei sanitare, personalului medical si persoanelor in varsta, a anuntat…

- Alianta Pfizer/BioNTech a anuntat miercuri ca acest vaccin este eficient 95% si ca nu are efecte secundare importante. Anuntul de vineri a fost ”salutat” de pietele financiare, unde actiunile Pfizer au crescut cu 2%, iar ale BioNTech cu 5% in tranzactii prebursiere. Pfizer se asteapta ca FDA sa-i acorde…