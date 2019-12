Carmen de la Sălciua, implicată într-un scandal imens. Cazul a ajuns la Poliţie Barbatul a furat chiar si masina pensiunii si a plecat cu ea. La Bals i s-a terminat benzina si a inceput sa o impinga, moment in care a fost observat de un politist care, din discutie, si-a dat seama ca masina e furata. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar apoi magistrații au dispus masura controlui judiciar pentru 60 de zile. Scene de groaza cu Carmen de la Salciua in padure! Imaginile au fost vazute de peste 1 milion de oameni! Ce i s-a intamplat artistei! Carmen Maria Racolța, cunoscuta publicului sub numele de scena Carmen de la Salciua, este una dintre cele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O mașina de poliție din Capitala, aflata in misiune, a fost implicata, duminica seara, intr-un accident pe Șoseaua Berceni. Șoferul și cei doi polițiști au fost raniți și au fost transportați la spital."In jurul orei 20.00, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea…

- IPJ Harghita informeaza ca, in cazul ursului lovit de masina si apoi lasat sa agonizeze pe sosea 16 ore, s a deschis dosar penal in rem de braconaj, informeaza observator.tvPolitistii precizeaza ca incadrarea juridica a faptei poate fi schimbata, in functie de evolutia anchetei.Un dosar penal de braconaj…

- O mașina de poliție a fost implicata, vineri seara, intr-un accident de circulație pe DN15, in localitatea Valenii de Mureș din județul Mureș. Doi polițiști, dar și șoferul unei alte mașini, au fost raniți și au fost transportați la spital, anunța MEDIAFAX.Citește și: Florin Iordache: Nu ne…

- O autospeciala de politie care se deplasa spre Mangalia a fost implicata marti intr un accident rutier, in Eforie, ajungand intr un stalp de electricitate.Potrivit IPJ Constanta, un autoturism circula pe DN39, dinspre Constanta catre Mangalia, pe prima banda, iar in zona intersectiei cu strada 23 August…

- Un șofer care a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor a fost urmarit, duminica, in trafic, in Ploiești, in goana sa lovind doua mașini parcate. Apoi, cele trei persoane din mașina au fugit, iar doua dintre ele au fost prinse de oamenii legii.Potrivit IPJ Prahova, incidentul s-a petrecut…

- Un accident grav a avut loc vineri noapte pe DN 1, in Timișul de Jos. O mașina a SPP aflata in misiune a lovit un vehicul care ieșea de pe un drum lateral. In urma impactului, șoferul vehiculul ieșit in DN 1, județul Brașov, a murit. Angajatul SPP a fost și el ranit ușor. „Un autoturism al SPP, aflat…

- Un echipaj de politie a fost implicat intr-un accident rutier, miercuri, in centrul Capitalei, dupa ce un sofer neatent a intrat in intersectie si a acrosat vehiculul, anunta DIGI 24.Accidentul a avut loc in zona Universitate, din Capitala, la intersectia dintre bulevardul Magheru si Strada…

- Un echipaj de politie a trecut prin momente dificile, dupa ce autospeciala in care se aflau a fost lovita puternic de un sofer care n-a respectat girofarul aprins si semnalele auditive pornite de politistii in misiune. Masina de politie a fost lovita in plin si rasturnata in intersectie,…