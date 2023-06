Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua s-a decis! Cantareața de muzica de petrecere a hotarat sa intampine vara intr-o noua forma, astfel ca artista a inceput sa faca sport și sa țina dieta pentru a da jos cateva kilograme. Artista ne-a vorbit despre acest pas important și ne-a precizat la ce alimente a renunțat pentru…

- In ultimele luni, Carmen de la Salciua le-a impartașit fanilor pasiunea ei pentru credința și a eliminat toate lucrurile care a considerat ca ii fac rau. Ei bine, pe lista acestora se afla și aplicația TikTok, folosita de milioane de romani. Artista a marturisit motivul pentru care a decis sa iși ștearga…

- Carmen de la Salciua discuta des cu fanii ei de pe rețelele personale de socializare și impartașește de fiecare data momentele frumoase din viața ei cu aceștia. De aceasta data, frumoasa artista a postat o imagine speciala cu mama ei, dar și un mesaj emoționant. Iata cum arata femeia care i-a dat viața…

- Adriana Simionescu traiește cea mai frumoasa perioada din viața sa, caci in doar cateva luni va deveni mama pentru prima data. De curand, fata lui Adrian Minune a postat o imagine emoționanta cu burtica cu graviduța.

- In ediția din urma cu o seara, chef Sorin Bontea i-a oferit prima tunica concurentei venita tocmai din Burundi. Diane Inamahoro este stabilita de mai mulți ani in Romania, unde a descoperit și pasiunea pentru bucatarie. Concurenta este casatorita cu un roman pe nume Ștefan, despre care a vorbit in cadrul…

- Ne aflam in postul Paștelui, iar pentru aceasta perioada din an, Carmen de la Salciua a prezentat rețeta ei de mancare de urzici. Este un preparat simplu și gustos, iar artista a precizat ca așa gatește ea urzicile de fiecare data. Iata care sunt ingredientele de care aveți nevoie, dar și care este…

- Carmen de la Salciua a decis sa renunțe la platforma TikTok pentru un motiv neașteptat de catre fani. Aceasta a explicat, totuși, care a fost procesul prin care a trecut pentru a lua aceasta hotarare.

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țara și a luat o decizie drastica. Ea va renunțat la una dintre platformele de socializare fiindca ii ocupa mult timp și nu mai poate sa-și traiasca viața așa cum iși dorește.