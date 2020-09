Stiri pe aceeasi tema

- Sfanta Maria Mica sau Nașterea Maicii Domnului se sarbatorește pe 8 septembrie, conform calendarului ortodox 2020. Afla ce nume se serbeaza de Sfanta Maria și cui trebuie sa spunem “La mulți ani” astazi.De Sfanta Maria Mica sau Nașterea Maicii Domnului aproximativ 2,2 milioane de romani iși serbeaza…

- Profesorul Anghel Panait, de la Facultatea de Stiinte Economice din cadrul Universitatii "Ovidius" si fost viceprimar al municipiului Constanta, in perioada 1999-2000, a trecut in lumea celor drepti, in cursul acestei dimineti, dupa ce a suferit un infarct. Reactia Universitatii…

- "Am pierdut astazi un pompier, un camarad, un prieten. Maiorul Ion Petre din cadrul Serviciului Logistic a trecut la cele veșnice. Colegul nostru a fost tot timpul apropiat de pompierii bucureșteni aflați in situații dificile, iar datorita ambiției de a nu lasa pe nimeni la greu, și-a caștigat…

- Carmen de la Salciua este plina de surprize in ultima vreme. Vedeta le-a dat fanillor o veste extrem de importanta și cu siguranța a reușit sa le faca ziua mai buna. Ce le-a transmis cantareața admiratorilor ei din mediul online.

- Clubul CFR Cluj anunța faptul ca a incetat din viața Dragoș Cojocaru, fost fotbalist și antrenor al gruparii ardelene.Citește și: Ludovic Orban, declarație controversata: 'i-a ramas mica' Constituția ”Dumnezeu să te odihnească în pace, Dragoș Cojocaru!⁣⁣ Clubul CFR 1907 Cluj își…

- La soare te poți uita, dar la zambetul stralucitor al lui Carmen, ba! Aparent, nu a avut niciodata probleme cu dinții, dar daca se putea mai bine, de ce nu?, și-a zis Carmen. Pentru a putea rade cu gura pana la urechi fara sa fie jenata ca blițul vreunui aparat de fotografiat ar putea surprinde o carie…

- Dupa ce au incercat sa-și mai dea cateva șanse in iubire, Carmen de la Salciua și Culița Sterp s-au desparțit, insa cantareața nu duce lipsa de admiratori. In urma cu o noapte, artista a fost surprinsa de un bilețel de dragoste insoțit de un trandafir. Cine sa fie oare barbatul care a facut-o fericita…