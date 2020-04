Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai iubite cantarețe din Romania. De curand, celebra cantareața a facut un anunț bomba, ce i-a lasat pe toți cu gura cascata. Vedeta a marturisit ca are ganduri de casatorie!

- Dupa ce Veronica Stegaru, alias Vulpița, a ajuns pe primul loc in clasamentul YouTube, mai mulți artiști de la noi au comentat pe conturile de socializare acest subiect, iar printre ei se numara Carmen de la Salciua. Vedeta marturisește ca o susține pentru tanara din Blagești și ca este loc pentru toata…

- Carmen de la Salciua a reușit sa-și impresioneze fanii cu un raspuns la una dintre intrbarile de pe pagina sa de socializare. Vedeta a marturisit ca este nerabdatoare sa fie mamica și este tare curioasa cum o va schimba aceasta experința.

- Virusul ucigaș din China provoaca din ce in ce mai multa teama in randul oamenilor. In Romania, 49 de persoane sunt infectate de coronavirus, conform datelor Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Deși trateaza subiectul cu seriozitate, in ceea ce o privește pe Carmen de la Salciua, cantareața…

- Nu este pentru prima data cand Carmen de la Salciua iși arata adevarata infațișare. Vedeta s-a lasat de multe ori footgrafiata fara stop de machiaj, cum a facut și de aceasta data, doar ca, surpriza! Fanii au ramas șocați sa o vada pe artista fara machiaj, dar și fara... sutien.

- La insistențele fanilor, Carmen de la Salciua recunoaște intr-o postare pe Instagram ca relația dintre ea și Culița Sterp s-a incheiat. Cantareața de muzica de petrecere a lasat sa se ințeleaga ca nepotrivirea de caractere este motivul principal al desparțiri. Mai mult decat atat, se pare ca artista…

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai indragite cantarete din Romania. De curand, artista le-a dat mari emotii fanilor, atunci cand a ajuns, de urgenta, pe mainile medicilor din cauza starii sale de sanatate. Vedeta a revenit cu un mesaj prin care le-a transmis fanilor care este starea ei de…

- Carmen de la Salciua este in culmea fericirii. Cantareața de muzica de petrecere se mandrește cu peste un deceniu de cariera și le mulțumește fanilor pentru susținerea necondiționata. ”Am vrut intotdeauna sa fiu o femeie care muncește pentru tot ce iși dorește sa aiba! Munca, talentul și felul in care…