Stiri pe aceeasi tema

- Cine a spus ca nu are Carmen de la Salciua simțul umorului? Vedeta și-a surprins fanii cu o postare, sa zicem, interesanta, in care s-a comparat cu nimeni altul decat Michael Jackson! Nu, nu a facut vreun exces de zel in care s-a plasat la același nivel profesional, ci a vorbit strict din punct de vedere…

- Carmen de la Salciua este pregatita sa iubeasca din nou. Cel puțin asta a demonstrat artista atunci cand a vorbit deschis despre „condițiile” pe care trebuie sa le bifeze cel care ii va cuceri inima. Iata care sunt acestea!

- La Star Matinal, Jador a declarat ca este singur, iar același lucru il știm momentan și despre Culița Sterp, care recent s-a desparțit de Carmen de la Salciua. Acum cei doi cantareți sunt in cautare de partenere, dar pentru videoclip.

- Dupa ce Veronica Stegaru, alias Vulpița, a ajuns pe primul loc in clasamentul YouTube, mai mulți artiști de la noi au comentat pe conturile de socializare acest subiect, iar printre ei se numara Carmen de la Salciua. Vedeta marturisește ca o susține pentru tanara din Blagești și ca este loc pentru toata…

- Carmen de la Salciua și Culița Sterp și-au spus adio dupa ce și-au acordat mai multe șanse in iubire. Chiar daca au divorțat și au decis sa o ia pe drumuri separate, cei doi au incercat sa fie din nou impreuna, insa acum, se pare, ca nu mai exista nici o șansa.

- Carmen de la Salciua a postat in urma cu puțin timp pe pagina sa de socializare o fotografie emoționanta cu o persoana draga. Puțin sunt cei care știu cum arata sora sa, insa ea a facut publica imaginea insoțita de un mesaj special.

- Fanii lui Carmen de la Salciua au fost in stare de șoc! Aceștia au luat la cunoștința faptul ca iubita cantareața a ajuns de urgența pe mana medicilor, dupa ce s-a simțit extrem de rau la terminarea unui concert. Ce s-a intamplat cu artista in noaptea dintre sambata spre duminica? Carmen de la Salciua,…

- Carmen de la Salciua este in culmea fericirii. Cantareața de muzica de petrecere se mandrește cu peste un deceniu de cariera și le mulțumește fanilor pentru susținerea necondiționata. ”Am vrut intotdeauna sa fiu o femeie care muncește pentru tot ce iși dorește sa aiba! Munca, talentul și felul in care…