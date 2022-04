Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Artista se bucura de momentele unice in prezența logodnicului care a cerut-o de soție de curand, in vacanța lor din Dubai.

- FOTO| Carmen de la Salciua a spus „DA”: A fost ceruta in casatorie in timpul vacanței in Dubai FOTO| Carmen de la Salciua a spus „DA”: A fost ceruta in casatorie in timpul vacanței in Dubai Cunoscuta cantareața Carmen de Salciua a fost ceruta in casatorie de catre Marius, iubitul acesteia. Frumoasa…

- O femeie de 57 de ani din satul Tarasova, raionul Rezina, a fost atacata, batuta și jefuita de patru indivizi, in propria casa.Potrivit poliției, suspecții, cu maști pe fața, au intrat in casa victimei prin deteriorarea zavorului ușii.

- Un eveniment tragic a avut loc in Austria, iar o ingrijitoare a trait clipe de coșmar, dupa ce casa in care lucra a izbucnit in flacari. Din pacate, o persoana s-a stins din viața, in acest teribil incendiu.

- Maria Dragomiroiu a trecut prin momente de coșmar cu tatal celor doi copii ai sai. Cantareața a avut parte de o casnicie toxica, unde bataile și jignirile erau la ordinea zilei. Artista a vorbit cu ochii in lacrimi despre drama vieții.

- Ziua Indragostiților nu putea sa treaca neobservata de Carmen de la Salciua și iubitul ei, iar cei doi și-au facut urari speciale in mediul online, dar și surprize care mai de care. Iata cum și-a așteptat artista partenerul acasa.

- Carmen de la Salciua și-a luat marea comunitate prin surprindere, asta dupa ce artista și-a facut o schimbare radicala de look. Cantareața a renunțat la nuanța de blond și s-a afișat in mediul online total schimbata. Iata cum arata acum!

- Carmen de la Salciua a rabufnit pe rețelele de socializare, iar cantareața a postat azi un mesaj dur pentru cei care o critica. Vedeta e dispusa sa le dea block de acum inainte tuturor celor care o mai jignesc.