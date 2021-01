Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua și Jador s-au cunoscut mai bine cand au colaborat la melodia “Nu am somn de patru zile”, lansata in urma cu trei luni alaturi de artistul BlvckMatias, care a strans peste 14 milioane de vizualizari pe YouTube. Videoclipul piesei se incheie cu un sarut intre cantareața și manelist…

- Carmen de la Salciua are planuri mari pentru 2021! Nici bine nu am intrat in noul an, ca frumoasa cantareața a dat de ințeles ca este pregatita deja de o noua relație. Barbați, ciuliți urechile, deoarece artista a dezvaluit ce-și dorește de la viitorul iubit! Marturisirile surprinzatoare ale vedetei!

- Carmen de la Salciua este printre cele mai frumoase artiste de la noi, dar puțini știu cum arata cantareața inainte sa apeleze la operațiile estetice. Fanilor nu le-a venit sa creada și abia au recunoscut-o.

- Dupa mai multe luni de la separarea de fostul sau partener, cel care i-a fost și soț pentru o scurta perioada, Carmen de la Salciua traiește o frumoasa poveste de iubire! Vedeta e intr-o noua relație, iar acum a postat și prima imagine cu iubitul!

- Carmen de la Salciua a inceput sa se afirme la nivel național in 2017. Astazi, se numara printre cele mai de succes cantarețe ale genului muzical pe care-l reprezinta, iar majoritatea pieselor sale ajung pe primul loc in topul Youtube Trending Romania, strangand milioane de vizualizari. Este numita…

- Ieri, Carmen de la Salciua a reușit sa-și ia fanii prin surprindere cu un anunț bomba! Impresionata de povestea de viața a „Regilor TikTok-ului”, frumoasa cantareața a mers in vizita la cei doi, pentru a le aduce zambetul pe buze printr-o imbrațișare calda și o vorba buna Alexandrei și lui Ionuț Bodi.…

- Carmen de la Salciua și Jador au lansat melodia toamnei, cu care au facut senzație, iar acum artista spune adevarul despre relația pe care o are cu celebrul sau coleg. In urma celor spuse de fosta lui Culița Sterp, Jador a ramas extrem de surprins.

- Carmen de la Salciua a ajuns ținta criticilor! Vedeta a fost judecata aspru de catre internauți, dupa ce și-a facut mai multe operații estetice la nivelul feței. Iata care a fost replica artistei!