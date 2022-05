Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce i-ar fi furat propria piesa, Armin Nicoara a contactat-o pe Carmen de la Salciua pentru a-i cere explicații. Cantarețul a fost extrem de deranjat de atitudinea artistei cu privire la melodia care acum a ajuns in trending pe YouTube.

- Carmen de la Salciua a intervenit in scandalul in care a fost implicat saxofonistul vedetelor, cu care a mers de nenumarate ori la concerte. Nu doar ca i-a luat apararea, ci a și spus care este parerea ei despre ceea ce s-a intamplat, mai ales ca-l cunoaște pe Nelu Popa de mai bine de 13 ani. Iata ce…

- Carmen de la Salciua a trecut prin momente cumplite in urma cu doar cațiva ani, mai exact la inceputul carierei sale. Cantareața a marturisit ca a fost amenințata cu un cuțit in timpul unui concert.

- Carmen de la Salciua traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Artista se bucura de momentele unice in prezența logodnicului care a cerut-o de soție de curand, in vacanța lor din Dubai.

- FOTO| Carmen de la Salciua a spus „DA”: A fost ceruta in casatorie in timpul vacanței in Dubai FOTO| Carmen de la Salciua a spus „DA”: A fost ceruta in casatorie in timpul vacanței in Dubai Cunoscuta cantareața Carmen de Salciua a fost ceruta in casatorie de catre Marius, iubitul acesteia. Frumoasa…

- Carmen de la Salciua a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Marian Corcheș. Artista a spus marele "DA" la Dubai, iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. Iata cum a reacționat cantareața!

- Carmen de la Salciua traiește de cateva luni o poveste de dragoste alaturi de Marian Corcheș, barbatul care o face cea mai fericita. Cei doi nu ezita sa se fotografieze in ipostaze tandre, așa cum au facut-o și recent.

- Ziua Indragostiților nu putea sa treaca neobservata de Carmen de la Salciua și iubitul ei, iar cei doi și-au facut urari speciale in mediul online, dar și surprize care mai de care. Iata cum și-a așteptat artista partenerul acasa.