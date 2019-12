Stiri pe aceeasi tema

- Complicate sunt caile dragostei, mai ales atunci cand incerca sa revitalizezi o relație care s-a incheiat cat se poate mai prost. Carmen de la Salciua și Culița Sterp au divorțat cu scandal. Cu toate acestea, recent s-au decis sa iși mai dea o șansa, insa lucrurile nu au mers chiar atat de neted și…

- Carmen de la Salciua a plecat de la un clip simplu, facut in joaca, in care iși arata calitațile vocale. Nu a mai trecut mult timp de la prima postare și a devenit extrem de cunoscuta. Bruneta este in trending cu fiecare piesa pe care o scoate, semn ca fanii ei sunt pretutindeni. Cu toate […] The post…

- Culița Sterp are grija de frații lui și, cand simte ca sunt suparați, ii ajuta cu bani ca sa le ridice moralul, scrie wowbiz.ro. Citeste si Scene de groaza cu Carmen de la Salciua in padure! Imaginile au fost vazute de peste 1 milion de oameni! Ce i s-a intamplat artistei! Artistul…

- O vezi tot timpul aranjata, imbracata elegant și machiata, insa in timpul liber este complet diferita! Carmen de la Salciua a facut o serie de schimbari in ultima perioada și, mai mult decat atat, de cand s-a impacat cu Culița Sterp pare ca radiaza de fericire.

- Culița Sterp iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar Carmen de la Salciua a ales sa posteze o fotografie cu cei doi, dar și un mesaj ce i-a dus pe toti cu gandul catre o impacare. Mesajul a lasat loc de interpretari, iar frumoasa bruneta a recunoscut care este de fapt adevarul.

- Carmen de la Salciua este o artista iubita de foarte multa lume, iar cantareața face multe sacrificii pentru cariera sa și pentru a le aduce zambetul pe buze faniilor cu piesele sale. Recent, ea a filmat un videoclip in care le spune prietenilor sai virtuali ca a trait clipe dificile in cadrul acestor…

- Carmen de la Salciua si Cosmin Isaila s-au despartit dupa o relatie care a durat un an si trei luni. Multi s-au grabit sa afirme ca Culita Sterp ar fi fost motivul. Niciunul dintre cei doi artisti nu a confirmat daca asa stau lucrurile, Culita Sterp rezumandu-se la a preciza doar ca s-a intalnit cu…

- Vesti bomba pentru fanii lui Carmen de la Salciua si ai lui Culita Sterp. Cei doi fosti soti s-au intalnit si chiar au petrecut multe momente impreuna. In tot acest timp, Carmen de la Salciua se despartea de iubitul ei, potrivit Antena Stars.