Stiri pe aceeasi tema

- Culița Sterp are foarte multe motive de bucurie. Dupa impacarea cu Carmen de la Salciua, cantarețul are parte in continuare de lucruri frumoase in viața sa. Fratele artistului iși sarbatorește ziua de naștere.

- A fost nunta mare in weekendul ce tocmai a trecut. Sora lui Culita Sterp, Ileana, s-a casatorit cu alesul inimii sale, iar evenimentul a iesit exact asa cum mirii au visat. Alaturi de ei au fost toti cei dragi, familie, prieteni, dar, bineinteles, si Carmen de la Salciua, care l-a insotit pe Culita…

- Carmen de la Salciua și Culița Sterp au postat pe conturile lor de socializare numeroase indicii cum ca sunt din nou impreuna, dar ceea a aparut acum i-a lasat pe fani fara cuvinte. Cei doi se saruta și se imbrațișeaza, iar atingerile tandre sunt și ele prezente. Deși nu au recunoscut inca impacarea,…

- Telenovela dintre Carmen de la Salciua și Culița Sterp continua și chiar daca cei doi nu și-au asumat impacarea in mod public, nu mai este nicio urma de indoiala ca formeaza, din nou, un cuplu. Fostul iubit al lui Carmen de la Salciua, afaceristul Cosmin Isaila ne-a oferit, in exclusivitate, primele…

- Fanii au vuit la auzul zvonurilor ca artista Carmen de la Salciua și Culița Sterp, fostul ei soț, ar fi la un pas de impacare. Atat de mult s-au entuziasmat unii dintre ei, ca cei doi primesc constant mesaje in care admiratorii mai au un pic și ii implora sa reia legaturile amoroase.

- Vestea ca Carmen de la Salciua si Cosmin Isaila s-au despartit a uimit pe toata lumea. In plus, mai multe surse apropiate artistei au precizat ca aceasta ar fi la un pas sa impace cu fostul sot, Culita Sterp.

- Culita Sterp a oferit primele declaratii despre impacarea dintre el si Carmen de la Salciua. Cosmin Isaila, iubitul artistei, recunoaste despartirea si spune pe sleau care au fost motivele pentru care s-a ajuns aici.

- Zilele trecute s-a aflat vestea despartirii: Carmen de la Salciua si Cosmin si-au spus "adio". In aceeasi perioada Carmen de la Salciua si Culita Sterp au luat parte la aniversarea finului lor, iar acesta a fost momentul excelent de a se revedea. Se pare ca cei doi s-au salutat, au discutat putin si…