- Ieri a fost o zi cat se poate de speciala pentru Carmen de la Salciua și logodnicul ei, Marian Corcheș. Cei doi indragostiți au trait emoții la cote maxime, caci au fost nași de botez. Iata ce imagini de la botez a postat frumoasa cantareața!

- Culița Sterp și Carmen de la Salciua, fosta sa soție, au fost surprinși la același eveniment. Cei doi au fost chemați sa cante la o nunta. Iata ce facea artistul, in timp ce fosta lui partenera se afla la doar cațiva metri de el.

- Carmen de la Salciua se afla in cea mai frumoasa perioada a vieții sale, e indragostita pana peste cap și iși traiește povestea de iubire alaturi de Marian Corcheș, partenerul ei de viața. Astazi, barbatul i-a facut o frumoasa urare cu ocazia zilei onomastice.

- Deși la inceput povestea de dragoste dintre Carmen de la Salciua și Marian Corcheș a fost una controversata, și a fost judecata de mulți, acum, in relația ei este totul numai lapte și miere. Sunt pregatiți cei doi indragostiți sa devina parinți?! Cantareața a facut primele declarații despre sarcina.

- Marian Corcheș iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Logodnicul artistei Carmen de la Salciua se poate mandri cu viitoarea lui soție, asta deoarece ea este foarte atenta la detalii. Ei bine, frumoasa cantareața i-a facut logodnicului ei un cadou inedit, cu care sigur i-a facut ziua excelenta.

- La niciun an de la relație, Carmen de la Salciua și Marian Corcheș se casatoresc, iar evenimentul se pare ca va avea loc mai devreme decat ne așteptam. In exclusivitate pentru Antena Stars, faimoasa artista a vorbit despre faptul ca ea și logodnicul ei se pregatesc de nunta. Unde va avea loc marele…

- La niciun an de relație cu iubitul ei, Carmen de la Salciua și Marian Corcheș se casatoresc, iar evenimentul se pare ca va avea loc mai devreme decat am fi crezut. In aceasta seara, cei doi le-au facut propunerea prietenilor lor de a le fi nași de cununie. Evident, aceștia au acceptat.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Nelu Popa, saxofonistul lui Carmen de la Salciua a marturisit ca el, artista, iubitul vedetei, Marian Corcheș, dar și un alt barbat au fost la un pas de moarte, in Ungaria. Ce s-a intamplat in timp ce aceștia se intorceau de la un concert.