Potrivit unui proiect inițiat de șefa Ministerului de Interne, Carmen Dan, cei care nu iși achita sancțiunile și refuza sa faca munca in folosul comunitații pot merge la inchisoare de la 3 luni la doi ani. Amenzile se aduna teanc pentru unii care nu au bani sa le plateasca, ori nu le pasa. Este si cazul unei femei care a fost amendata de 1800 de ori pentru prostitutie. Ea a fost condamnata in prima instanta la munca in folosul comunitatii. Cristian Popescu, viceprimar Sector 2: “Daca ramane definitiva, am facut un calcul, am pus patru ore pe zi in fiecare zi, sunt 13 ani si daca scadem weekendurile…