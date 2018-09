Carmen Dan, Viorica Dancila vor fi audiate in ancheta dupa violentele din 10 august. Pana in acest moment 17 plangeri penale au fost depuse impotriva Ministrului de Interne. Iar prefectul Capitalei a dat o declaratie deja la Parchet in contradictie cu Ministrul de Interne. De asemenea, Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, a fost citata marți, la Parchetul [...]