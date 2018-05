Stiri pe aceeasi tema

- Situația din interiorul Ministerului de Interne, de unde polițiștii pleaca pe banda rulanta prin ieșirea la pensie, coroborata cu Legea recursului compensatoriu, care a eliberat foarte mulți oameni din pușcarii, a creat probleme pentru ministrul Carmen Dan. Deputatul PNL, Florin Roman, considera…

- Comisia de aparare si ordine publica din Senat a aprobat, in ultima sedinta, cu majoritate de voturi, solicitarea PNL de audiere a ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, in data de 15 mai, pentru ''a da seama cu privire la seria de infractiuni grave, cu violenta, cu care s-a confruntat Romania…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost convocata in Comisia de Aparare din Senat pentru a da explicații in scandalul furturilor din mașini, dar și in ”Dosarul Microfonul”. Președintele Comisiei de Aparare, liberalul Marcel Vela, a precizat ca ministrul de Interne este așteptat la audieri pe data…

- Ministrul de Interne nu comenteaza decizia procurorilor de clasare a dosarului în dosarul "Microfonul", care s-a dovedit o pacaleala în care ministrul de interne s-a lasat prins.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat luni, referitor la clasarea dosarului „Microfonul“, ca nu comenteaza decizia procurorilor, afirmand ca ancheta i s-a parut serioasa, potrivit News.ro.

- Deputatul Andreea Cosma iese la rampa cu explicatii, dupa noua etapa declansata contra procurorilor de la DNA Ploiesti. Social-democrata a povestit, intr-o interventie la Romania TV, ca a primit noi informatii cu privire la abuzurile pe care le-ar comite "unitatea de elita" a Directiei Nationale…

- „Recomandam Directiilor de Sanatate Publica sa ia masuri astfel incat pacientii care necesita dializa si sunt transportati la nivelul unitatii la care fac dializa, dupa sedinta, sa ramana internati in spital. Bolnavii cronici care necesita monitorizare permanenta si sunt internati in acest moment…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan,vine cu noi precizari in scandalul iscat dupa ce sindicalistii au acuzat faptul ca pentru mii de politisti salariile scad, ca urmare a "revolutiei fiscale". Intrebata de jurnalisti despre acest subiect, Carmen Dan le-a atras atentia acestora ca desi pentru unii remuneratiile…