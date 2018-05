Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat la Romania Tv ca i-a transmis o scrisoare procurorului general al Romaniei in legatura cu cei doi ofiteri de politie judiciara de la DNA Ploiesti, mentionand ca nu a primit niciun raspuns de la Augustin Lazar."Eu am ieșit public și am expus…

- Daniel Horodniceanu va mai fi procuror-șef al DIICOT inca șase luni. Procurorul general Augustin Lazar a dispus ca Daniel Horodniceanu sa mai conduca DIICOT inca jumatate de an, in condițiile in care mandatul acestuia expira sambata, 19 mai. Din anunțul publicat pe site-ul Ministerului Public reiese…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a mentionat, duminica, pe pagina sa de socializare, ca sediul MAI "a prins viata prin creatia luminoasa proiectata pe cladire" in ultimele seri, in cadrul festivalului Spotlight. "Chipurile oamenilor care si-au ales o cariera in slujba semenilor a fost alegerea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, anunța verificari dupa cele mai recente afirmații facute de Vlad Cosma. Potrivit unui comunicat de presa, Politia a declansat un control intern pentru verificarea aspectelor semnalate la nivelul IPJ Buzau. Tot din comunicat reiese faptul ca in perioada 2014-…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat luni ca a primit un raspuns la cererea adresata sefei DNA de a inceta detasarea a doi politisti judiciari la DNA Ploiesti. Ministrul sustine ca solicitarea i-a fost refuzata de Directia Nationala Anticoruptie si sustine ca se gandeste chiar la…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca inca nu a primit un raspuns la cererea adresata procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, privind incetarea detasarii a doi politisti judiciari de la DNA Ploiesti, astfel ca a trimis DNA o noua solicitare.

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca nu a primit inca un raspuns la cererea adresata sefei DNA de a inceta detasarea a doi politisti judiciari la DNA Ploiesti. Ministrul a precizat ca a trimis si o a doua solicitare, identica, scrie stiripesurse.ro. „Noi am revenit cu o alta…

- Fostul deputat PSD Sebastian Ghita a reluat joi seara relatarile cu privire la procurorul – sef al DNA Laura Codruta Kovesi si la petrecerile la care el sustine ca participau, el sustinand ca a cunoscut-o fie la 1 decembrie, fie la ziua SRI si ca aceasta venea foarte greu la intalniri fara fostul adjunct…