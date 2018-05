Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, spera ca memorandumul privind modificarea prevederilor legale referitoare la evaziunea fiscala sa fie aprobat in sedinta de guvern de miercuri, urmand ca acest set de schimbari sa fie prezentate public "la final de iunie, poate iulie". "Doamna ministru…

- "Doamna ministru (al Afacerilor Interne, Carmen Dan - n.r.) spunea de un memorandum, de o intentie a noastra, a Guvernului, de a schimba ceea ce inseamna prevedere legala pe evaziune fiscala. A fost saptamana trecuta intr-o prima lectura si sper ca maine, in Guvern, sa aprobam acest document, care…

- "Stiu ca se intensifica activitatea de patrulare in zona, dar tot ieri am discutat sa se ia in calcul si posibilitatea patrularii in comun cu sustinerea colegilor de la Jandarmerie", a declarat Carmen Dan la Palatul Parlamentului. Ea a adaugat ca seful Politiei Romane se afla la o intalnire…

- Romania are o contributie esentiala la securitatea frontierelor UE, fiind printre cei mai importanti contributori la activitatea Agentiei FRONTEX, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, la Viena, la Conferinta ministeriala ''Forumul Salzburg - Procesul Viena''. Potrivit…

- Masuri luate de autoritați din cauza viscolului care va lovi Romania in urmatoarele 24 de ore. Ministtrul de interne Carmen Dan și reprezentanții autoritaților locale au prezentat, in urma cu puțin timp, la sediul ministerului ultimele date cu privire la vremea rea din urmatoarele zile. Situația cea…

- In perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, medicii veterinari de stat desfasoara controale tematice specifice, pentru a asigura cetatenilor un comert cu alimente sigure. Controalele urmaresc respectarea conditiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor din toate targurile de animale,…

- In condițiile schimbarii vremii, a accentuarii precipitațiilor și a racirii accentuate in aproape toate zonele țarii, Ministerul Afacerilor Interne a pregatit aproximativ 5.000 de forțe de intervenție și 2.300 de mijloace in sprijinul comunitaților. Menționam ca astazi, intre orele 08.00 –…

- Raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, referitor la activitatea manageriala la DNA invoca texte de lege si Constitutia, iar legea este aplicabila pentru toti, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. "Eu am vazut un raport care invoca texte de lege, care invoca…