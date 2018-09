Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de aparare din Senat ii va audia marti pe ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, dar si pe prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, pe tema protestului din 10 august.Potrivit site ului Senatului, membrii Comisiei i au invitat la audieri pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei, de la ora 13,00,…

