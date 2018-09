Carmen Dan si Speranța Cliseru, audiate marți in comisia de aparare din Senat. Sunt așteptate explicații privind incidentele de la mitingul din 10 august. La audiere va veni și Launrențiu Cazan, șeful dispozitivului care a coordonat activitatea jandarmilor. Este a doua incercare de audiere a celor responsabili de coordonarea violențelor la protestul din 10 august, dupa ce, in urma cu o saptamana, parlamentarii nu au reușit sa se stranga in cvorum. Membrii Comisiei i-au invitat la audieri pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei, – de la ora 13,00, pe Laurentiu Cazan, seful dispozitivului care…