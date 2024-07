Stiri pe aceeasi tema

- Anunț de ultima ora al fostei șefe de la Ministerul de Interne, considerata de mulți drept unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai ex-liderului PSD, Liviu Dragnea. Carmen Dan a facut public faptul ca a demisionat din funcția de președinte al partidului Mișcarea Romania Suverana (MRS). Dar nu e…

- Carmen Dan a facut anuțul pe pagina sa de Facebook."Pentru mine, proiectul M.R.S a luat sfarșit!De asemenea, transmit tuturor celor care ma cunosc ca om și ca politician ca nu mai vreau sa fiu asociata sub nicio forma cu numele sau imaginea celui pe care l-am susținut atația ani in mod loial și corect!…

- Carmen Dan a demisionat din funcția de președinte al partidului Mișcarea Romania Suverana și anunța ruptura totala de Liviu Dragnea. Fostul ministru de Interne susține ca l-a urmat pe Liviu Dragnea cu loialitate, dar din acest moment nu vrea sa-i mai fie asociat numele cu el sub nicio forma.

- Curtea de Conturi a identificat nereguli semnificative in modul in care autoritațile locale din Craiova, conduse de Olguța Vasilescu, stabilește și incaseaza taxele pentru eliberarea autorizațiilor de construire și demolare. In plus, Primaria nu a luat masurile necesare pentru a verifica stadiul lucrarilor…

- Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a discutat despre șansele aderarii Romaniei la spațiul Schengen terestru in cursul acestui an. El subliniaza ca aceasta decizie depinde in mare masura de rezultatul obținut de partidele politice din Austria la alegerile din acest an. „Deci, sigur ca lupta noastra in…

- Regatul Unit a anuntat, astazi, expulzarea atasatului militar al ambasadei Rusiei, retragerea statutului diplomatic al unor proprietati si limitarea duratei de valabilitate a vizelor acordate diplomatilor rusi. Ministrul britanic de Interne, James Cleverly, a afirmat: „Il vom expulza pe atasatul militar…

- Fostul șef al Jandarmeriei Argeș, colonelul Gheorghe Lupescu, a decis sa candideze la funcția de primar in comuna natala, Dobrești. Lupescu va candida din partea partidului Miscarea Romania Suverana – inființat de Liviu Dragnea și Carmen Dan, condus la Argeș de Dorin Marașoiu, fostul vicepreședinte…

- Secția de Arta din cadrul Muzeului Județean Mureș organizeaza joi, 9 mai, un atelier de journaling cu tema „Puterea vindecatoare a scrisului ca forma de auto-cunoaștere". Evenimentul intitulat „Atelier de Journaling – Pallady", este organizat de reprezentanții muzeului in colaborare cu actrița și scriitoarea…