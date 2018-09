Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a afirmat marti ca prezenta sa la Parchetul General nu are legatura cu dosarul privind incidentele violente de la protestul din 10 august din Piata Victoriei, precizand ca va veni daca va fi citata in acel caz. "Nu am fost in legatura cu acest dosar…

- Audieri pe tema violentelor de la protestul din 10 august Proteste 10 august 2018. Arhiva Foto: Agerpres Comisia de aparare din Senat a convocat, astazi, audieri pe tema violentelor de la protestul din 10 august. Au fost invitati ministrul de interne, Carmen Dan, coordonatorul interventiei…

- Gabriela Firea va fi audiata, marti, in calitate de primar general al Capitalei, de catre procurorii militari de la Parchetul General, in dosarul privind protestul din 10 august, potrivit unor surse judiciare.

- Gabriela Firea va fi audiata, marti, in calitate de primar general al Capitalei, de catre procurorii militari de la Parchetul General, in dosarul privind protestul din 10 august, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.ro Surse politice au confirmat, pentru AGERPRES, ca edilul Bucurestiului…

- Gabriela Firea va fi audiata, marti, in calitate de primar general al Capitalei, de catre procurorii militari de la Parchetul General, in dosarul privind protestul din 10 august, potrivit unor surse judiciare. Surse politice au confirmat, pentru AGERPRES, ca edilul Bucurestiului a primit o citatie pentru…

- Carmen Dan, Viorica Dancila vor fi audiate in ancheta dupa violentele din 10 august. Pana in acest moment 17 plangeri penale au fost depuse impotriva Ministrului de Interne. Iar prefectul Capitalei a dat o declaratie deja la Parchet in contradictie cu Ministrul de Interne. De asemenea, Gabriela Firea, Primarul…

- "Voi clarifica tot ceea ce este de clarificat intr-un cadru institutional, asa cum este normal. Si un astfel de cadru poate fi maine, la Comisia de Aparare din Senat, unde sunt invitata incepand cu ora 14.30. Va asigur ca acolo avem toata disponibilitatea sa raspundem tuturor intrebarilor", a spus…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a prezentat, duminica, scuze, tuturor celor care au avut de suferit in urma violentelor de la protestul din 10 august - atat civili, cat si militari. "Incep prin a prezenta scuzele mele tuturor celor care au avut de suferit in urma violentelor de saptamana…