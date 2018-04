Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca premierul Viorica Dancila nu ar trebui sa-si dea demisia, asa cum i-a cerul presedintele Klaus Iohannis, obiectivul major fiind sa puna in aplicare programul de guvernare „cu orice risc”.

- Potrivit Administrației Prezidențiale, la intalnirea de miercuri de la Palatul Cotroceni participa Mugur Isarescu și Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR. De asemenea, vineri la ora 11.00, are loc a doua runda de discuții cand șeful statului urmeaza sa se intalneasca cu prim-ministrul Viorica…

- Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni, marti, intr-o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, in care va fi adoptata o "Declaratie solemna pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918”. La sedinta nu va lua parte si…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca "hotararile mari" ale presedintelui Klaus Iohannis nu pot fi clintite de agitatia creata de coalitia majoritara, dovada in acest sens fiind temele abordate in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. "Pozitia presedintelui extrem…