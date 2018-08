Stiri pe aceeasi tema

- La aproape 10 zile de la incidentele violente de la mitingul diasporei din Piata Victoriei, soldate cu sute de raniti, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, vine cu explicatii despre intamplate. Desi peste 400 de oameni au acuzat jandarmii ca i-au agresat cu gaze sau cu bastoanele, niciun politician…

- Un protest de ”comemorare” a ”represiunii impotriva manifestantilor” din 10 august are loc vineri seara in Piata Victoriei, la o saptamana de la mitingul diasporei soldat cu violente si peste 450 de raniti dupa ce Jandarmeria a folosit in exces gaze lacrimogene si a evacuat fortat Piata in urma unor…

- Un nou protest a avut loc, duminica seara, fiind a treia zi de proteste la Cluj-Napoca impotriva Guvernului Dancila. Oamenii au cerut demisia premierului Viorica Vasilica Dancila, a ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, și a lui Liviu Dragnea. Aproximativ 2.000 de persoane au luat parte la manifestare.…

- Referindu-se la violentele aparute la protestul de vineri, din Piata Victoriei, oficialul guvernamental a punctat anumite aspecte ce tin de interventia jandarmilor. “Ceea ce s-a petrecut aseara este grav si cred ca nimeni nu poate acuza Jandarmeria ca a aplicat legea (…) actiunea de aseara nu a fost…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca ceea ce s-a intamplat vineri seara la protestul din Piata Victoriei este "grav" si nimeni nu poate acuza Jandarmeria ca a aplicat legea. "Ca o apreciere generala, ceea ce s-a petrecut aseara este grav si cred ca nimeni nu poate acuza…

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a declarat sambata ca a refuzat cererea fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi, de a beneficia in continuare de protectia SPP afirmand ca Politia si Jandarmeria ii pot oferi protectia necesara.

- Patru persoane care anul acesta au implinit sau vor marca 100 de ani de viata au fost felicitate miercuri de prefectul judetului Hunedoara, Fabius Kiszely, care i-a vizitat acasa pe sarbatoriti si le-a transmis un mesaj din partea ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, in cadrul Campaniei "O viata…

- "Doamna ministru (al Afacerilor Interne, Carmen Dan - n.r.) spunea de un memorandum, de o intentie a noastra, a Guvernului, de a schimba ceea ce inseamna prevedere legala pe evaziune fiscala. A fost saptamana trecuta intr-o prima lectura si sper ca maine, in Guvern, sa aprobam acest document, care…