Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat joi ca in ceea ce priveste plangerea penala a presedintelui PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului si a liderului PSD, social-democratii au in astfel de situatii o ''coeziune fantastica'' si reactioneaza ''ca un zid'' in jurul Vioricai Dancila si al lui Liviu Dragnea. "PSD are o putere de coeziune fantastica si in situatii de genul acesta sa stiti ca noi reactionam ca un zid in jurul presedintelui si al premierului, pentru ca este normal sa reactionezi asa atunci cand te confrunti cu ceea ce nici nu gandesti.…