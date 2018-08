Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne Carmen Dan a comentat reactia lui Klaus Iohannis cu privire la scandalul placutelor. Iohannis a spus la Consiliul National al PNL ca oameni care indraznesc sa-si expuna public opinia anti-PSD sunt luati in plina zi de Politie, ceea ce nu s-a mai intamplat din anii intunecati ai…

- "Am toata increderea ca seful Politiei Romane, care in acest moment deruleaza o serie de verificari, va face lumina in aceasta situatie controversata", a declarat Carmen Dan joi, la sediul MAI.Luni, Brigada Rutiera a anuntat ca lui Razvan Stefanescu i s-a intocmit dosar penal sub aspectul…

- Ce spune șoferul mașinii cu numar de inmatriculare anti-PSD, dupa ce Poliția i-a confiscat placuțele. Razvan Ștefanescu a povestit, la ieșirea din secția de Poliție, cum a fost oprit de polițiști, luni dimineața, și i-au fost confiscate placuțele de inmatriculare. „In jurul orei 5:50 dimineața, am…

- Pentru inceput, se putea crede ca e o gluma, un trucaj, insa masina a fost pozata in mai multe zone, la un moment dat fiind publicata si dovada ca masina a platit rovinieta, la intrare in PTF Nadlac, iar pe bon scrie "M... PSD". Masina este, conform documentului, inmatriculata in Suedia. Aceasta…

- IMM-urile nu sunt de acord cu acordarea dreptului alesilor locali de a desfasura activitati in sectorul privat, afirmand ca astfel exista riscul sa apara concurenta neloiala. "Prin acordarea dreptului primarilor si viceprimarilor de a exercita functii in domeniul privat, se creeaza premisele…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus, joi, ca premierul Viorica Dancila nu va face niciun pas inapoi in relatia tensionata cu presedintele Iohannis, aceste declaratii venind in contextul in care seful statului a anuntat ca isi mentine opinia cu privire la demisia prim-ministrului."Si-a…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca plangerea penala depusa de liderul PNL, Ludovic Orban, pe numele premierului Viorica Dancila face parte din strategia președintelui Klaus Iohannis de a scapa de guvernul PSD. Citește și: Ludovic Orban, prima declarație dupa ce le-a facut plangere…

- Vineri, 4 mai 2018, intreaga presa a difuzat urmatoarea știre: „Procurorii de la Parchetul General au clasat dosarul deschis in legatura cu dispozitivul de inregistrare gasit in locuinta ministrului de Interne, Carmen Dan, au declarat vineri surse judiciare.”