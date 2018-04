Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat sambata, la Mamaia, in cadrul unei vizite de lucru, ca premierul Viorica Dancila nu are niciun motiv sa-si depuna demisia, asa cum i-a solicitat presedintele Klaus Iohannis, avand in vedere ca "toata lumea a constatat ca domnul presedinte a avut o suparare". "Domnul presedinte a avut o suparare si toata lumea a constatat asta. Ce vreau sa asigur este ca primul-ministru, dar ca si Guvernul, pentru ca pana la urma obiectivul nostru major este sa ducem la indeplinire, cu orice risc, programul de guvernare, intotdeauna a avut deschidere si si-a dorit…