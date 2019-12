Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de Interne Carmen Dan vine cu o serie de precizari dupa audierea maraton de ieri de la DIICOT in dosarul 10 august. Ea afirma ca se aștepta sa fie chemata “la cald”, inca de anul trecut, adaugand ca nu s-a pus niciun moment problema sa evite prezența in fața procurorilor. Totodata,…

