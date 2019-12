Fostul ministrul al Afacerilor Interne, Carmen Dan, afirma, referindu-se la evenimentele din 10 august 2018 din Piata Victoriei, ca a primit informatii din piata, nu a dat directive legate de modul in care sa actioneze a fortele MAI prezente acolo, precizand ca procesul de coordonare s-a realizat din teren, nu din "punctul de comanda inaintat". Referindu-se la audierea sa in acest dosar, fostul ministru sustine ca se astepta sa fie chemat ca martor "la cald", inca de anul trecut. "Cu toate astea, reamintesc opiniei publice ca in niciun moment nu s-a pus problema sa evit sa ma prezint in fata procurorilor.…