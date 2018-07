Carmen Dan: Nu mă consult cu Liviu Dragnea în privinţa deciziilor care se iau la nivelul MAI "Va asigur ca in ceea ce priveste deciziile care se iau la nivelul ministerului nu ma consult cu presedintele Dragnea, nu-l intreb ce trebuie sa fac, cum trebuie sa fac, dar au fost situatii in care i-am sesizat anumite lucruri care a trebuit sa beneficieze de sprijinul coalitiei, de sprijinul colegilor de partid", a afirmat Dan. Intrebata daca e "o crima" sa vorbesti cu presedintele de partid, ea a negat. "Nu cred ca e o crima. Eu incerc sa arat ca lucrurile acestea trebuie sa se desfasoare si asa se intampla - in interes pur institutional. Nu sunt acolo pentru ca ma bucur de un privilegiu,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

