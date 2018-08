Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, dupa audierea din Comisia pentru aparare a Camerei Deputaților, ca nu a vorbit cu prefectul Capitalei in ziua de 10 august, atunci cand a avut loc mitingul violent din Piața Victoriei și cand a fost semnat ordinul de evacuare a Pieței. „In jurul pranzului,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți in cadrul audierii in Comisia de aparare a Camerei Deputaților, ca pana in prezent au fost identificate șase cazuri "in care 10 jandarmi au fost semnalați ca autori ai unor fapte de natura penala"."Ancheta interna a Jandarmeriei continua.…

- Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor va supune discutiei, la sedinta de marti, solicitarea PNL de audiere a responsabililor pentru interventia Jandarmeriei de la protestul din Piata Victoriei, printre acestia aflandu-se ministrul de Interne, Carmen Dan, fostul sef al Jandarmeriei Sebastian Cucos…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, reprezentanții Jandarmeriei, dar și secretarul de stat, Raed Arafat, au venit la Comisia de Aparare din Parlament pentru a fi audiați in legatura cu violențele din 10 august, din Piața Victoriei.Inca de la inceputul ședinței au inceput contrele intre cei de…

- Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor va supune discutiei, la sedinta de marti, solicitarea PNL de audiere a responsabililor pentru interventia Jandarmeriei de la protestul din Piata Victoriei, printre acestia aflandu-se ministrul de Interne, Carmen Dan, fostul sef al Jandarmeriei Sebastian Cucos…

- Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor va supune discutiei, la sedinta de marti, solicitarea PNL de audiere a responsabililor pentru interventia Jandarmeriei de la protestul din Piata Victoriei, printre acestia aflandu-se ministrul de Interne, Carmen Dan, fostul sef al Jandarmeriei Sebastian Cucos…

- Sedinta Comisiei pentru aparare din Camera Deputatilor, in care urma sa fie stabilita data la care vor fi chemati la audieri ministrul de Interne, seful Jandarmeriei si prefectul Capitalei, cu privire la incidentele din data de 10 august de la protestul din Piata Victoriei, a fost suspendata din…

- Comisia pentru aparare din Camera Deputatilor se va reuni luni, la ora 10.00, intr-o sedinta in care urmeaza sa fie discutate procedurile pentru audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, a sefului Jandarmieriei, Sebastian Cucos, a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, dar si a altor persoane…