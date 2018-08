Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne va fi audiat in Parlament. Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a decis sa cheme ministrul de Interne pentru explicatii, saptamana viitoare. Carmen Dan nu va fi insa singura persoana chemata la audieri. Opozitia mai doreste audierea sefului Jandarmeriei, colonelul Sebastian…

- "Am avut o sedinta a Comisiei de aparare din Camera Deputatilor. Era o sedinta ordinara, anuntata cu mult timp inainte, facea parte din programul uzual al Comisiei. Nu era vorba de nicio alta aprobare, insa in momentul in care am introdus pe ordinea de zi solicitarea audierii celor implicati in evenimentele…

- Comisia de aparare trebuia sa se reuneasca de la ora 10.00 si sa discute despre chemarea pentru audieri in Parlament aministrului de Interne, Carmen Dan, dar si a mai multor reprezentanti ai Jandarmeriei. Insa, sedinta nu s-a putut tine dupa ce majoritatea alesilor PSD nu s-au prezentat la sedinta si…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat, luni seara, ca s-a bazat pe prevederile legale atunci nu a fost de acord cu solicitarea fostului procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi catre CSAT prin care cerea sa beneficieze in continuare de protectia SPP, precizand ca ministerul pe care il…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a acordat, luni, emblema de onoare a MAI unui numar de 29 de lucratori ai ministerului care au participat la actiuni de salvare a oamenilor de la inundatii. "Am acordat emblema de onoare unor oameni deosebiti. Credeti-ma ca ne-a fost extrem de greu sa-i alegem…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL, Ovidiu Raețchi, a acuzat ca parlamentarii PSD au blocat audierea ministrului Carmen Dan și a șefului Jandarmeriei, dupa protestele in Piața Victoriei. Raețchi a facut o solicitare in acest sens la Comisia de Aparare, saptamana trecuta:"Tocmai…

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, Ovidiu Raetchi (PNL), a cerut, joi, audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei in Comisie, el acuzand folosirea disproportionata a fortei de catre jandarmi la protestul de joi seara, din Piata Victoriei.

- PNL cere audierea lui Carmen Dan in Parlament. Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, vrea ca ministrul de Interne sa dea explicații pentru modul in care au reacționat jandarmii la protestele de miercuri seara, din Piața Victoriei. “Avand in vedere disfuncționalitațile inregistrate…